24 вересня біля Києва на кільцевій дорозі Броварів сталась масштабна ДТП з постраждалими. Одна людина загинула.

У місті Бровари, що під Києвом, внаслідок аварії зіткнулися шість автомобілів ДТП сталася вранці на кільцевій дорозі міста.

Фура в’їхала в легковик, водій якого загинув на місці від отриманих травм. А далі, зіштовхнулися ще чотири транспортних засоби – одного пасажира доставлено до лікарні.

ДТП сталася внаслідок обмеження видимості внаслідок загоряння торфу.

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На місці працюють рятувальники та поліція. Причини аварії встановлюють правоохоронці.

Ще дві аварії з механічними ушкодженнями були в напрямку Києва, але минулося без постраждалих.

Столична патрульна поліція обмежила рух та пустила транспортні засоби через місто Бровари.

До речі, 23 вересня у Чернігові підліток за кермом легковика не впорався з керуванням на мокрій дорозі та протаранив дерево. Водій та три його пасажири загинули.