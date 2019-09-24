В Одеській області до 11 років в’язниці засуджено пенсіонера, який через голосно включену музику застрелив сусіда.

Від отриманих вогнепальних поранень один з потерпілих помер у машині швидкої допомоги, другого з вогнепальними пораненнями доставили до лікарні.

Злочин скоєно в листопаді 2017 року в місті Білгороді-Дністровському. Причиною конфлікту між сусідами стала гучна музика, яку постраждалі слухали у дворі, розпиваючи алкогольні напої.

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– Не дочекавшись реакції на зроблене зауваження, 65-річний сусід вистрілив у них з мисливської рушниці. Обидва чоловіки дістали вогнепальні поранення голови, для одного з них постріл став фатальним, – йдеться в повідомленні.

Крім того, із засудженого стягнуто на користь дружини загиблого матеріальні збитки в сумі понад 12 тис. грн і 500 тис. грн – за нанесення моральної шкоди.

До речі, на Миколаївщині правоохоронці розшукують Володимира Касапу, який втік з Вознесенської колонії, відбуваючи покарання за умисне вбивство.