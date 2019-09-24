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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і маршрутка – 11 постраждалих

У Дніпрі вранці 24 вересня зіткнулися маршрутка з пасажирами і вантажівка. У результаті ДТП постраждали 11 людей.

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і маршрутка – 11 постраждалих

На Зоряному бульварі у Дніпрі близько 8.00 сталася масштабна ДТП за участю маршрутки та вантажівки. За попередніми даними, в аварії постраждали 11 осіб. На місце події прибуло п’ять машин швидкої допомоги. Пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарень міста.

Очевидці стверджують, що вантажівка проїхала на червоний сигнал світлофора. Через це і сталося зіткнення. Від сильного удару в автобусі погнулися сидіння і вирвало верхній поручень.

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На місці події працюють поліція і медики.

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і маршрутка – 11 постраждалих / 4 фотографии

 

До речі, 24 вересня біля Києва на кільцевій дорозі Броварів сталась масштабна ДТП з постраждалими.

Фото: 34 канал

Джерело: Патрульна поліція

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