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Факти / Надзвичайні події

У Варшаві чоловік впав з 18-го поверху на голову юного українця

У центрі Варшави 26-річний хлопець впав з вікна на 18-му поверсі на українця, який сидів на лавочці під будинком.

Лікарня

Трагедія у Варшаві сталася ще в неділю, 22 вересня, близько 22.40.

Чоловік, який вистрибнув із багатоповерхівки, впав прямо на голову 18-річного українця.

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Ймовірний самогубець загинув на місці, а потерпілий громадянин України досі не прийшов до тями – лікарі борються за його життя.

Поліція поки не повідомляє подробиць та причин трагедії, але ЗМІ пишуть, що йдеться про самогубство.

Нагадаємо, взимку у Києві студент із Марокко вистрибнув з 14-го поверху.

Джерело: Onet.pl

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