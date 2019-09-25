У центрі Варшави 26-річний хлопець впав з вікна на 18-му поверсі на українця, який сидів на лавочці під будинком.
Трагедія у Варшаві сталася ще в неділю, 22 вересня, близько 22.40.
Чоловік, який вистрибнув із багатоповерхівки, впав прямо на голову 18-річного українця.
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Ймовірний самогубець загинув на місці, а потерпілий громадянин України досі не прийшов до тями – лікарі борються за його життя.
Поліція поки не повідомляє подробиць та причин трагедії, але ЗМІ пишуть, що йдеться про самогубство.
Нагадаємо, взимку у Києві студент із Марокко вистрибнув з 14-го поверху.
Джерело: Onet.pl
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