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Факти / Надзвичайні події

У Броварах поліцейський в’їхав на авто у зупинку з людьми – загинула жінка

У Броварах у Київській області співробітник поліції охорони наїхав на зупинку громадського транспорту.

У Броварах поліцейський в’їхав на авто у зупинку з людьми – загинула жінка

У Броварах водій за кермом автомобіля Opel на єврономерах не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

Внаслідок аварії двоє людей отримали тілесні ушкодження. Одна жінка загинула.

За попередньою інформацією, водій є співробітником управління поліції охорони.

У Броварах поліцейський в’їхав на авто у зупинку з людьми – загинула жінка / 3 фотографии

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На місце події прибув голова Нацполіції Ігор Клименко. Розпочато службове розслідування, на час якого начальника Державної служби охорони Київської області відсторонено від виконання службових обов’язків.

Про ДТП повідомили ДБР.

До слова, раніше Факти ICTV писали про лобове зіткнення на Харківщині, в якому загинула молода сім’я.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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