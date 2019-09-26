У Норвегії загорівся російський траулер Бухта Наездник з резервуарими із аміаком на борту.

У норвезькому Тромсе загорівся російський траулер Бухта Наездник.

У результаті пожежі з судна довелося евакуювати 29 осіб. 12 з них звернулися за медичною допомогою.

Вогонь спалахнув під час зварювальних робіт вранці, 25 вересня. На ранок 26 вересня його ще не могли загасити. Аварійні служби висловлювали побоювання через можливий вибух резервуару із аміаком, який знаходиться на борту судна.

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