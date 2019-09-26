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У Норвегії палає та може вибухнути російський траулер

У Норвегії загорівся російський траулер Бухта Наездник з резервуарими із аміаком на борту.

У Норвегії палає та може вибухнути російський траулер

У норвезькому Тромсе загорівся російський траулер Бухта Наездник.

У результаті пожежі з судна довелося евакуювати 29 осіб. 12 з них звернулися за медичною допомогою.

Вогонь спалахнув під час зварювальних робіт вранці, 25 вересня. На ранок 26 вересня його ще не могли загасити. Аварійні служби висловлювали побоювання через можливий вибух резервуару із аміаком, який знаходиться на борту судна.

Читайте: Пожежа на кораблі в Каліфорнії: загинули 34 людини

Нагадаємо, в Італії круїзний лайнер зіткнувся з туристичним теплоходом.

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