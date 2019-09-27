Топ-менеджмент ПАТ КБ Південкомбанк викрили на виведенні з фінустанови $38 млн, які доведеться відшкодовувати з держбюджету.

Слідчі СБУ встановили, що керівництво Південкомбанку розробило схему із привласнення коштів.

– Впродовж 2012-2014 років вони незаконно передали у заставу гроші банку, які знаходилися на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після неповернення кредиту заставні $38 млн були списані на користь іноземного банку, що завдало збитків державному бюджету.

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Наразі Південкомбанк знаходиться у стадії ліквідації, тому відшкодування клієнтам вкрадених грошей здійснюватиметься за рахунок держави – через Фонд гарантування вкладів.

Двом екс-керівникам банку оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Днями СБУ викрила злочинну групу, яка протягом кількох років сприяла рейдерських захопленням майна по всій Україні.