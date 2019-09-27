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Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП у Броварах потрапила на відео: поліцейський був п’яний

Поліцейський охорони, який в’їхав у зупинку громадського транспорту в Броварах, був у стані алкогольного сп’яніння.

Смертельна ДТП у Броварах потрапила на відео: поліцейський був п’яний

Слідчі затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області, який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту.

За попередньою інформацією, він був у стані алкогольного сп’яніння.

Від отриманих травм жінка загинула на місці, її чоловік та велосипедист отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

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Наразі вирішується питання про повідомлення правоохоронцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Слідчі готують клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ввечері 26 вересня у Броварах поліцейський в’їхав на авто у зупинку з людьми.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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