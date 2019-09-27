У центрі Києва на Печерську сталася надзвичайна подія. Стріла крана впала вниз, зачепивши дерево і припаркований автомобіль.
27 вересня, в центрі Києва на перетині вулиць Омеляновича-Павленка і Московської, стріла будівельного крану з незрозумілих причин упала вниз з висоти приблизно шостого поверху.
Стріла зім’яла ділянку паркану, а також обламала кілька гілок дерева, які впали на припаркований автомобіль BMW X3.
У машині пошкоджений капот та передній бампер. На щастя, в момент інциденту в авто нікого не було.
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У центрі Києва частина крана впала на автомобіль / 6 фотографий
Під падаючі гілки і елементи крана не потрапив жоден пішохід.
Нагадаємо, 26 вересня у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету.
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