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Під Запоріжжям Fiat вискочив на зустрічну смугу і вдарив ВАЗ – двоє загиблих

Внаслідок ДТП у Запорізькому районі загинули двоє людей, ще двох потерпілих госпіталізовано.

ДТП під Запоріжжям

Під Запоріжжям на трасі Дніпропетровськ-Маріуполь 24-річний водій автомобіля Fiat Dukato виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з ВАЗ 2102.

Післ удару від ВАЗу лишилася купа брухту, а дві його пасажирки, 1958 та 1951 років народження, загинули на місці.

45-річний водій ВАЗу та 31-річна пасажирка Fiat госпіталізовані.

Читайте: Боксер Берінчик потрапив у ДТП

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

ДТП під Запоріжжям

Раніше в Запорізькій області поїзд збив на смерть трьох людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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