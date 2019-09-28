Внаслідок ДТП у Запорізькому районі загинули двоє людей, ще двох потерпілих госпіталізовано.
Під Запоріжжям на трасі Дніпропетровськ-Маріуполь 24-річний водій автомобіля Fiat Dukato виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з ВАЗ 2102.
Післ удару від ВАЗу лишилася купа брухту, а дві його пасажирки, 1958 та 1951 років народження, загинули на місці.
45-річний водій ВАЗу та 31-річна пасажирка Fiat госпіталізовані.
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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Раніше в Запорізькій області поїзд збив на смерть трьох людей.
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