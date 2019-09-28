Київська поліція затримала тренера, підозрюваного у розбещенні неповнолітніх, який майже чотири роки переховувався від органів суду.
Тренер з міні-футболу весь цей час змінював прізвища та проживав за різними адресами у Києві та на території області.
Саме це ускладнювало пошуки підозрюваного у розбещенні неповнолітніх.
Його затримали під час оперативних заходів у Київській області.
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Суд арештував чоловіка з правом внесення 150 тис. грн застави.
У грудні 2015 року проти нього відкрили провадження за ч. 2 ст. 156 ККУ – Розбещення неповнолітніх.
Він працював тренером у футбольній секції столичної школи. Наприкінці грудня 2015-го із своєю командою неповнолітніх вихованців поїхав на змагання до Львова.
Згодом один із хлопчиків розповів, що чоловік у номері готелю оголював перед ним свої статеві органи. Бачив це ще один підліток, який також знаходився у кімнаті.
Днями в одному з київських парків затримали чоловіка, який у присутності дітей вчиняв розпусні дії.