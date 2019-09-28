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Факти / Надзвичайні події

В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих

28 вересня на автодорозі Київ-Одеса сталося зіткнення між автобусом Mercedes-Benz та вантажним автомобілем Daf.

В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих

В Умані в суботу вранці у результаті зіткнення автобуса і вантажного автомобіля дев’ять осіб отримали травми і були госпіталізовані.

ДТП сталася на автодорозі М-05 (Київ – Одеса).

За попередньою інформацією, водій вантажівки DAF не надав переваги у русі автобусу Mercedes-Benz, який рухався в попутному напрямку.

В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих / 4 фотографии

Постраждалих доставили до Жашківської центральної районної лікарні.

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Рух транспорту на ділянці траси, де сталася аварія, ускладнено.

Нагадаємо, на минулих вихідних в Україні сталося три ДТП, які забрали життя 23 людей.

Джерело: Нацполіція

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