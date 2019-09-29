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Корабельна аварія в Атлантиці: МЗС зв’язується з рідними моряків

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з представником компанії Bourbon планують комунікацію з рідними українців-членів екіпажу судна, зниклого в Атлантичному океані.

Bourbon Rhode

Директор департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич зазначає, що Україна налагоджує комунікацію з рідними моряків.

– З призначеним компанією Bourbon представником в Україні плануємо комунікацію з рідними моряків. Це важливий компонент під час рятувальної операції. Чекаємо добрих новин від рятувального Центру, — повідомив Кирилич.

Читайте: Зникле в Атлантиці судно затонуло: серед трьох врятованих – двоє українців

Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебували українці. В МЗС повідомили, що трьох членів екіпажу врятовано, двоє з них – громадяни України.

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