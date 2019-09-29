У Черкаській області скоєно розбійний напад. Двоє чоловіків в масках та рукавицях проникли в будинок місцевого підприємця, в якому перебував лише його неповнолітній син, та погрожуючи хлопцю зброєю заволоділи коштами в сумі 500 тис. грн.

На Черкащині двоє чоловіків проникли в будинок місцевого підприємця, де перебувала тільки неповнолітня дитина, та погрожуючи зброєю заволоділи коштами сім’ї у розмірі півмільйона гривень.

Поліція негайно ввела у дію оперативний план Сирена.

Поліцейські перекрили всі в’їзди і виїзди з міста, але зважаючи на те, що будинок потерпілих розташований на околиці міста, поліцейські розуміли, що зловмисники спробують залишити територію міста, тікаючи в напрямку лісу, де в подальшому зможуть переховуватись.

Читайте: Зіткнення на Донеччині: у ДТП постраждало 10 людей, серед них діти

В результаті пошукових заходів, на відстані близько чотирьох кілометрів від місця вчинення кримінального правопорушення поліцейські помітили двох чоловіків, які бігли з лісосмуги до гаю.















На Черкащині з будинку підприємця викрали півмільйона – введено план Сирена / 4 фотографии

Оточивши периметр, спецпризначенні затримали одного із втікачів. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини житель Уманського району.

У затриманого поліцейські виявили пакет з грошима. Пошуки другого нападника тривають.

Нагадаємо, у Кривому Розі озброєний рецидивіст наїхав на поліцейського і врізався в дерево.