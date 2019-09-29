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Факти / Надзвичайні події

На Черкащині з будинку підприємця викрали півмільйона – введено план Сирена

У Черкаській області скоєно розбійний напад. Двоє чоловіків в масках та рукавицях проникли в будинок місцевого підприємця, в якому перебував лише його неповнолітній син, та погрожуючи хлопцю зброєю заволоділи коштами в сумі 500 тис. грн.

На Черкащині з будинку підприємця викрали півмільйона – введено план Сирена

На Черкащині двоє чоловіків проникли в будинок місцевого підприємця, де перебувала тільки неповнолітня дитина, та погрожуючи зброєю заволоділи коштами сім’ї у розмірі півмільйона гривень.

Поліція негайно ввела у дію оперативний план Сирена.

Поліцейські перекрили всі в’їзди і виїзди з міста, але зважаючи на те, що  будинок потерпілих розташований на околиці міста, поліцейські розуміли, що  зловмисники спробують залишити територію міста, тікаючи в напрямку лісу, де в подальшому зможуть переховуватись.

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В результаті пошукових заходів, на відстані близько чотирьох кілометрів від місця вчинення кримінального правопорушення поліцейські помітили двох чоловіків, які бігли з лісосмуги до гаю.

На Черкащині з будинку підприємця викрали півмільйона – введено план Сирена / 4 фотографии

Оточивши периметр, спецпризначенні затримали одного із втікачів. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини житель Уманського району.

У затриманого поліцейські виявили пакет з грошима. Пошуки другого нападника тривають.

Нагадаємо, у Кривому Розі озброєний рецидивіст наїхав на поліцейського і врізався в дерево.

Джерело: Нацполіція

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