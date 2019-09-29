В Алма-Атинській області у Казахстані вночі померла 14-річна дівчинка через смартфон.
У селі Бестобе у Казахстані 14-річна дівчинка померла після того, як залишила смартфон на зарядці біля ліжка.
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Поліція припускає, що смерть наступила через удар струмом від телефону.
– Цей факт зареєстровано як нещасний випадок. Ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявлено. Імовірно, вона загинула від удару струмом. Ведеться перевірка, – уточнили в поліції.
Раніше Факти ICTV писали, що у Львові загинув 14-річний учень школи №29. Хлопець впав із висоти шостого поверху недобудованого будинку.
Джерело: РІА Новости
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