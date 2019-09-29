У Таїланді 17 студентів одного з технічних коледжів загинули внаслідок ДТП з пікапом.
У провінції Самутпракан (Таїланд) перевантажений людьми пікап виїжджав на високій швидкості на головну дорогу, а потім раптово з’їхав на тротуар, врізався у два придорожніх стовпи і перекинувся.
Внаслідок аварії 12 студентів, які перебували в кузові пікапа, вилетіли на дорогу і загинули на місці.
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П’ятеро інших студентів і водій, які сиділи всередині автомобіля, були госпіталізовані.
Пізніше у лікарні померли п’ять студентів.
Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок ДТП у Запорізькому районі загинули двоє людей, ще двох потерпілих госпіталізовано.
Джерело: The Thaiger
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