У Києві на Хрещатику чоловік намагався здійснити суїцид, зістрибнувши з даху будинку.

У Києві невідомий заліз на дах будівлі навпроти Будинку профспілок на Хрещатику і погрожував зістрибнути.

Поліцейські, які прибули на місце події, оточили територію і розпочали переговори з чоловіком. На місці також чергували медики та рятувальники ДСНС.

– Кажуть, однією з вимог було закрити рот компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності. Довелося виконувати, – йдеться у підписі до трансляції з місця подій спільноти Київ Оперативний.

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Згідно з останніми коментарям у Facebook, чоловік відмовився від спроби суїциду і здався правоохоронцям.

Нагадаємо, у центрі Львова чоловік намагався зістрибнути з карнизу будівлі на вулиці Грушевського.