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Факти / Надзвичайні події

У Києві Honda протаранила і перекинула позашляховик Hyundai

У Солом’янському районі столиці сталася масштабна ДТП. Учасники аварії відбулися подряпинами.

У Києві Honda протаранила і перекинула позашляховик Hyundai

30 вересня у Києві на перехресті вулиць Ніжинська і Миколи Голего не роз’їхалися Honda та Hyundai.

Близько 09.00 Hyundai повертав з вулиці Миколи Голего на вулицю Ніжинська у цей час Honda рухалася прямо по тій же вулиці, а її водій не встиг зреагувати на маневр позашляховика.

Від удару Hyundai почав перевертатися і зніс світлофор. У салоні обох машин спрацювали подушки безпеки, тому водії та пасажири не отримали серйозних травм.

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У Києві Honda протаранила і перекинула позашляховик Hyundai / 6 фотографий

Нагадаємо, у Дніпропетровській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП. Внаслідок аварії постраждали три людини.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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