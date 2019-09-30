У Солом’янському районі столиці сталася масштабна ДТП. Учасники аварії відбулися подряпинами.
30 вересня у Києві на перехресті вулиць Ніжинська і Миколи Голего не роз’їхалися Honda та Hyundai.
Близько 09.00 Hyundai повертав з вулиці Миколи Голего на вулицю Ніжинська у цей час Honda рухалася прямо по тій же вулиці, а її водій не встиг зреагувати на маневр позашляховика.
Від удару Hyundai почав перевертатися і зніс світлофор. У салоні обох машин спрацювали подушки безпеки, тому водії та пасажири не отримали серйозних травм.
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У Києві Honda протаранила і перекинула позашляховик Hyundai / 6 фотографий
Нагадаємо, у Дніпропетровській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП. Внаслідок аварії постраждали три людини.
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