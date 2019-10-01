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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині Volkswagen та ВАЗ зіткнулися лоб в лоб: п’ятеро людей у лікарні

У Львівській області Volkswagen Passat та ВАЗ 21099 зіткнулися лоб в лоб. Внаслідок ДТП постраждали два водії та троє пасажирів.

На Львівщині Volkswagen та ВАЗ зіткнулися лоб в лоб: п’ятеро людей у лікарні

Поблизу міста Новояворівськ Львівської області зіткнулися автомобілі ВАЗ 21099 та Volkswagen Passat.

– Сталося зіткнення автомобілів ВАЗ 21099 під керуванням 46-річного жителя селища Немирів та Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 30-річний місцевий мешканець, – розповіли у ГУНП у Львівській області.

Внаслідок ДТП двоє водіїв та троє пасажирів, серед яких шестирічний хлопчик, госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

На Львівщині Volkswagen та ВАЗ зіткнулися лоб в лоб: п’ятеро людей у лікарні / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпропетровській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП. Внаслідок аварії постраждали три людини.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

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