У Львівській області Volkswagen Passat та ВАЗ 21099 зіткнулися лоб в лоб. Внаслідок ДТП постраждали два водії та троє пасажирів.

Поблизу міста Новояворівськ Львівської області зіткнулися автомобілі ВАЗ 21099 та Volkswagen Passat.

– Сталося зіткнення автомобілів ВАЗ 21099 під керуванням 46-річного жителя селища Немирів та Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 30-річний місцевий мешканець, – розповіли у ГУНП у Львівській області.

Внаслідок ДТП двоє водіїв та троє пасажирів, серед яких шестирічний хлопчик, госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.

Читайте: Зіткнення на Донеччині: у ДТП постраждало 10 людей, серед них діти

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



















На Львівщині Volkswagen та ВАЗ зіткнулися лоб в лоб: п’ятеро людей у лікарні / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпропетровській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП. Внаслідок аварії постраждали три людини.

Фото: Патрульна поліція Львівської області