У Донецькій області дві 15-річні дівчинки побили і пограбували свою подругу.

У Слов’янську Донецької області дві 15-річні дівчинки побили свою подругу.

Двоє підлітків гуляли разом з 13-річною знайомою в районі залізничного вокзалу, вживаючи при цьому алкогольні напої. Дівчинка просила відпустити її додому, але старші подруги не дозволяли, оскільки користувалися її планшетом.

Близько 4.30 дитина вчинила спробу піти, вони повалили її на землю і завдали кілька ударів ногами в голову і по тулубу. Також вони намагалися душити дівчинку капюшоном її светра.

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Скориставшись тим, що жертва не може чинити опір, підлітки схопили її рюкзак, в якому знаходився планшет і втекли.

За фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України. У разі визнання провини підліткам загрожує до семи років в’язниці.

До слова, на Закарпатті п’ятикласниці з села Вишково влаштували бійку на перерві.

Джерело: Прокуратура Донецької області