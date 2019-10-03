11 студентів професійно-навчального училища в Сумській області потрапили до лікарні з отруєнням.
У Конотопі Сумської області 11 студентів місцевого професійно-навчального училища потрапили до лікарні з ознаками отруєння.
За словами чергового лікаря місцевої райлікарні, студенти скаржилися на нудоту і підвищену температуру. Всі отруєні учні є юнаками у віці від 15 до 18 років.
Читайте: У Чернівецькій області на весіллях отруїлися більше 50 осіб
Вони розповіли, що протягом дня вони вживали їжу в їдальні навчального закладу і в інших закладах міста.
Студенти знаходяться в інфекційному відділенні лікарні з діагнозом харчове отруєння. Їх стан задовільний.
За фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).
До слова, у Рівненській області 12 осіб отруїлися солодощами, які придбали в одному з магазинів.