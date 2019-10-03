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Факти / Надзвичайні події

Масове отруєння на Сумщині: 11 студентів у лікарні

11 студентів професійно-навчального училища в Сумській області потрапили до лікарні з отруєнням.

отруєння

У Конотопі Сумської області 11 студентів місцевого професійно-навчального училища потрапили до лікарні з ознаками отруєння.

За словами чергового лікаря місцевої райлікарні, студенти скаржилися на нудоту і підвищену температуру. Всі отруєні учні є юнаками у віці від 15 до 18 років.

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Вони розповіли, що протягом дня вони вживали їжу в їдальні навчального закладу і в інших закладах міста.

Студенти знаходяться в інфекційному відділенні лікарні з діагнозом харчове отруєння. Їх стан задовільний.

За фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

До слова, у Рівненській області 12 осіб отруїлися солодощами, які придбали в одному з магазинів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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