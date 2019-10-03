У Запоріжжі у школярки у руках вибухнув iPhone. Він почав іскритися, а потім загорівся.

У Запоріжжі школярка збиралася до школи, коли у неї загорівся iPhone. Він почав іскритися і видавати специфічні звуки. Після цього вона відразу викинула iPhone з рук. На підлозі і сталося займання.

– Дочка збиралася до школи, пішла взуватися, телефон був у руках. Як раптом ні з того ні з сього він почав шипіти, іскритися. Вона його відразу ж викинула з рук. На підлозі він уже загорівся, – розповів батько дівчинки Єгор.

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Пізніше з’ясувалося, що у пристрої вибухнув акумулятор. Причина загоряння невідома, оскільки телефон експлуатувався у звичайному режимі і нормальних температурних умовах.

До речі, у Києві з пасажиром автомобіля Skoda стався нещасний випадок – під час руху в його сумці вибухнула електронна сигарета.

Джерело: Акцент