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Факти / Надзвичайні події

Роздягнули і били табуреткою: в Броварах хлопця жорстоко побили в його день народження

У Броварах Київської області двоє чоловіків жорстоко побили 19-річного хлопця, який святкував з ними свій день народження.

Затримання

У Броварах Київської області двоє чоловіків побили і пограбували 19-річного хлопця, який святкував день народження.

З нападниками іменинник зі своєю компанією познайомився на вулиці, після чого вони пішли святкувати до будинку одного з нових друзів.

Проте чоловіки вирішили пограбувати хлопця. Вони також били його табуреткою, доки він не знепритомнів.

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Аби приховати сліди злочину, зловмисники вирішили роздягнути і викинути постраждалого на узбіччя дороги, де його згодом знайшли випадкові перехожі.

Правоохоронці затримали обох чоловіків, відповідальних за злочин. Одного у Броварах, іншого – у Дніпрі.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 КК України (Розбій), яка передбачає покарання у вигляді 7-10 років ув’язнення.

До слова, у Слов’янську 15-річні дівчата побили і пограбували подругу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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