У центрі Києва спорткар Audi дивом не травмував людей, вилетівши на тротуар.
3 жовтня у центрі Києві сталася ДТП за участі дорогого спортивного авто.
Про це повідомляє спільнота ДТП.kiev.ua.
На бульварі Лесі Українки біля станції метро Печерська Audi протаранив металеву огорожу і вилетів на тротуар.
У Києві спорткар Audi протаранив огорожу і вилетів на тротуар / 2 фотографии
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У результаті аварії ніхто не постраждав, хоча в цьому місці зазвичай жвавий рух пішоходів і велика кількість припаркованих машин.
Нагадаємо, у Києві троє людей отримали травми, чотири машини пошкоджені у результаті ДТП на парковці ТЦ.
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