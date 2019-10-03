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У Києві спорткар Audi протаранив огорожу і вилетів на тротуар

У центрі Києва спорткар Audi дивом не травмував людей, вилетівши на тротуар.

У Києві спорткар Audi протаранив огорожу і вилетів на тротуар

3 жовтня у центрі Києві сталася ДТП за участі дорогого спортивного авто.

Про це повідомляє спільнота ДТП.kiev.ua.

На бульварі Лесі Українки біля станції метро Печерська Audi протаранив металеву огорожу і вилетів на тротуар.

У Києві спорткар Audi протаранив огорожу і вилетів на тротуар / 2 фотографии

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У результаті аварії ніхто не постраждав, хоча в цьому місці зазвичай жвавий рух пішоходів і велика кількість припаркованих машин.

Нагадаємо, у Києві троє людей отримали травми, чотири машини пошкоджені у результаті ДТП на парковці ТЦ.

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