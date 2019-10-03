У Парижі невідомий з ножем напав на поліцейських і був застрелений.
Чотирьох співробітників поліції було убито в результаті нападу на штаб-квартиру міської поліції в Парижі. Нападника було застрелено.
Озброєний ножем чоловік зайшов до будівлі близько 13.00.
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Зловмисник, за попередніми даними, сам працював у штаб-квартирі поліції. Його мотиви поки невідомі.
Нагадаємо, 1 жовтня у Фінляндії стався напад на училище, в результаті чого загинула одна людина, десять осіб отримали поранення.
Джерело: Independent
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