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Факти / Надзвичайні події

У Парижі чоловік влаштував різанину в штаб-квартирі поліції

У Парижі невідомий з ножем напав на поліцейських і був застрелений.

У Парижі чоловік влаштував різанину в штаб-квартирі поліції

Чотирьох співробітників поліції було убито в результаті нападу на штаб-квартиру міської поліції в Парижі. Нападника було застрелено.

Озброєний ножем чоловік зайшов до будівлі близько 13.00.

Читайте: Повільно готували сендвіч: під Парижем клієнт застрелив офіціанта

Зловмисник, за попередніми даними, сам працював у штаб-квартирі поліції. Його мотиви поки невідомі.

Нагадаємо, 1 жовтня у Фінляндії стався напад на училище, в результаті чого загинула одна людина, десять осіб отримали поранення.

Джерело: Independent

Фото: Dreamstime

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