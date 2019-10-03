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У Польщі затримали українця, якого 14 років розшукував Інтерпол

На пункті пропуску Медика-Шегині (Львівська область) затримали громадянина України, якого 14 років у межах 190 країн світу розшукував Інтерпол.

Інтерпол

Польські прикордонники у пункті пропуску Медика затримали 32-річного українця, якого розшукували у 190 країнах світу за підозрою у вбивстві.

За словами речниці прикордонної служби Ельжбєти Пікор, під час паспортного контролю польські прикордонники з’ясували, що українця розшукує Інтерпол.

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Згідно із процедурою, чоловіка затримали та передали поліції. Його подальшу долю вирішить суд, після чого його мають екстрадувати в Україну.

Нагадаємо, трьох громадян України засудили у Польщі за контрабанду 237 кг наркотиків з Євросоюзу до Росії.

Джерело: Польське радіо

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