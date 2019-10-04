Усі постраждалі внаслідок авіакатастрофи Ан-12 під Львовом перебувають у міській лікарні №8. Їхній стан – тяжкий.

Стан трьох потерпілих у катастрофі Ан-12 заступник головного лікаря з хірургічної роботи міської лікарні Львова №8 оцінює як тяжкий.

– Зараз двоє пацієнтів прооперовані й залишаються у відділені невідкладної допомоги. Одного пацієнта ще оперують. Його стан найважчий, він потребує найбільше хірургічних втручань. У перших двох пацієнтів скелетні травми, перелом ключової кістки, перелом кісток тазу зі звихом, третій пацієнт має численніші ушкодження, черепно-мозкову травму, забій грудної клітки і тазу, відкритий перелом кінцівки, – розповів лікар.

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За його словами, постраждалі є жителями Запоріжжя, Києва та Вінниці.

Нагадаємо, що вранці 4 жовтня літак АН-12 був змушений здійснити аварійну посадку, у результаті чого загинули п’ятеро людей, ще троє перебувають у важкому стані