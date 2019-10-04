У ДСНС показали, як проходила рятувальна операція після авіакатастрофи Ан-12 біля Львову.

Транспортний літак Ан-12 здійснив аварійну посадку за 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту Львів.

На борту літака перебувало 8 осіб, з них 7 осіб екіпажу та 1 одна особа, що супроводжувала вантаж.

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– Рятувальники деблокували 3 потерпілих із пошкодженого літака, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова. Внаслідок падіння літака 5 осіб загинуло, – розповіли ДСНС.

Від ДСНС залучено 68 осіб особового складу та 15 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, що вранці 4 жовтня літак зник з радарів, а потім АН-12 був змушений здійснити аварійну посадку.