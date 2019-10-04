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Гвинт за декілька метрів від літака: фото з місця катастрофи Ан-12

Очевидці та влада публікують фото авіакатастрофи Ан-12 біля аеропорту Львова.

Гвинт за декілька метрів від літака: фото з місця катастрофи Ан-12

Сьогодні, 4 жовтня, транспортний літак Ан-12 авіакомпанії Україна Аероальянс був змушений здійснити аварійну посадку під час виконання чартерного рейсу  за маршрутом Віго (Іспанія) – Стамбул (Туреччина) (із запланованою технічною зупинкою у Львові).

Внаслідок авіакатастрофи загинули п’ятеро людей. Усього на борту перебувало 8 осіб, з них 7 членів екіпажу та одна особа, яка супроводжувала вантаж.

Читайте: Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

Згідно зі знімками аварії Ан-12, від удару об землю деталі літака розлетілися на декілька метрів.

Гвинт за декілька метрів від літака: фото з місця катастрофи Ан-12 / 12 фотографий

Як повідомлялося, Ан-12 здійснив аварійну посадку на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту Львова.

Фото: Ігор Зінкевич

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