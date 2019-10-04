У Тернопільській дитячій обласній лікарні від ускладнень після кору помер 5-річний Ярослав Яворський, який дев’ять місяців був у комі.

Ярослав Яворський із села Дзвиняч Тернопільської області захворів на кір торік у листопаді. Після лікування хлопчика виписали з лікарні, проте за кілька днів його раптово почало тіпати й паралізувало.

– З анамнезу нам було відомо, що дитина перенесла кір близько місяця тому. Це насторожило нас одразу і ми запідозрили вірусний енцефаліт. Був консиліум лікарів і ми ухвалили рішення – скерувати дитину в обласну лікарню, – розповідає дитячий психоневролог Заліщицької районної лікарні Оксана Друзик.

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Кір пошкодив мозок пацієнта та переріс в енцефаліт. Після дев’яти місяці коми хлопчик помер, не прийшовши до тями.

Раніше Факти ICTV писали, що за шість місяців 2019 року в Києві на кір захворіло понад 5 тис. осіб – такого не було за всі роки незалежності України.