У Харкові затримали ґвалтівника, який нападав жінок у ліфтах.

У Харкові затримали 47-річного жителя Харківщини раніше судимого за умисне вбивство та зґвалтування.

Жертвами маніяка стали п’ять жінок у віці від 16 до 22 років.

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– Він вистежував дівчат, які пізно поверталися додому, переслідував їх до під’їзду будинку, заходив разом з ними в ліфт і блокував його рух. Після чого, впливаючи на потерпілих психологічно чи фізично, здійснював свої злочинні дії, – розповіли в місцевій поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харківській області двоє чоловіків в автомобілі зґвалтувати 16-річну дівчину, якій запропонували підвезти.