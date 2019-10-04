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У банківській скриньці затриманого у Києві лікаря-трансплантолога знайшли $840 тис.

Завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології імені Шалімова, якого затримали на хабарі у $20 тис., зберігав у банківській скриньці $840 тис.

У банківській скриньці затриманого у Києві лікаря-трансплантолога знайшли $840 тис.

Правоохоронці вилучили $840 тис. з банківської скриньки лікаря-трансплантолога інституту Шалімова, затриманого на хабарі.

– З урахуванням всіх обшуків загальна сума вилучених коштів складає близько $1 млн, – повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

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  • У банківській скриньці затриманого у Києві лікаря-трансплантолога знайшли $840 тис.
  • У банківській скриньці затриманого у Києві лікаря-трансплантолога знайшли $840 тис.
  • У банківській скриньці затриманого у Києві лікаря-трансплантолога знайшли $840 тис.
  • У банківській скриньці затриманого у Києві лікаря-трансплантолога знайшли $840 тис.
У банківській скриньці затриманого у Києві лікаря-трансплантолога знайшли $840 тис. / 2 фотографии

Нагадаємо, 3 жовтн на хабарі в $20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. О. О. Шалімова.

Джерело: Надія Максимець

Фото: Надія Максимець

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