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Факти / Надзвичайні події

Вибух у багатоквартирному будинку в Мар’їнці – є загиблі

У місті Мар’їнка у багатоквартирному будинку пролунав вибух.

Вибух у багатоквартирному будинку в Мар’їнці – є загиблі

Смертельні травми внаслідок вибуху у квартирі багатоквартирного будинку в Мар’їнці отримали чоловік та жінка.

Трагедія сталася близько 15.20. В поліцію про вибух повідомили місцеві жителі.

На місці працюють слідчо-оперативна група поліції та інші екстрені служби. Наразі встановлюють причини вибуху та обставини загибелі людей.

Вибух у багатоквартирному будинку в Мар’їнці – є загиблі / 3 фотографии

Читайте: У Сумах на підприємстві стався вибух і пожежа

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Сумщині у місті Шостка стався вибух на пекарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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