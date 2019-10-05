У місті Мар’їнка у багатоквартирному будинку пролунав вибух.
Смертельні травми внаслідок вибуху у квартирі багатоквартирного будинку в Мар’їнці отримали чоловік та жінка.
Трагедія сталася близько 15.20. В поліцію про вибух повідомили місцеві жителі.
На місці працюють слідчо-оперативна група поліції та інші екстрені служби. Наразі встановлюють причини вибуху та обставини загибелі людей.
Вибух у багатоквартирному будинку в Мар’їнці – є загиблі / 3 фотографии
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До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Сумщині у місті Шостка стався вибух на пекарні.
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