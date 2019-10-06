В Нідерландах три людини померли після вживання м’яса, в якому виявили лістерію.

Три людини померли в Нідерландах після вживання в їжу зараженого лістерією м’яса. ЗМІ повідомляють про жінку, яка народила мертву дитину.

У Бельгії почали масово відкликати продукцію нідерландської м’ясопереробної компанії з Алсмера. Йдеться про смажену яловичину, нарізану скибочками.

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У Нідерландах відкликають вже 130 різних видів продукції, включаючи куряче філе, ковбасу і бекон. Частина продуктів має термін придатності до середини жовтня. Ця продукція також продається в Німеччині.

Скандал розгорівся, тому що бельгійське агентство з безпеки харчових продуктів AFSCA стверджує, що в Нідерландах не повідомили про небезпеку.

До речі, лістерія є бактерією, яка зазвичай викликає легку хворобу у здорових людей, але може бути смертельною для осіб з ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, у вересні у Франції помер 10-річний хлопчик через отруєння котлетою вісім років тому.

Джерело: RMF24