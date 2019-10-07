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Факти / Надзвичайні події

Під Одесою згоріла яхта депутата

На причалі у селі Бурлача Балка в Одеській області згоріла яхта депутата.

Під Одесою згоріла яхта депутата

В Одеській області на причалі у селі Бурлача Балка на яхті депутата Таїровської об’єднаної територіальної громади Всеволода Шаєвського сталася пожежа.

– Після сьогоднішнього зібрання у Сухому Лимані згоріла яхта депутата Таїровське ОТГ Шаєвсько Всеволода, – написала Марія Трофон.

Інформацію про пожежу підтвердила прес-служба ДСНС. Відомство повідомило, що сигнал про спалах надійшов о 23.13 6 жовтня. На площі 30 кв. м горів парусний катамаран. Незабаром пожежу ліквідували.

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Для ліквідації вогню було задіяно 14 осіб. У результаті пожежі ніхто не постраждав. Причина загоряння невідома.

Під Одесою згоріла яхта депутата / 2 фотографии

До речі, іспанська берегова охорона врятувала українського боксера Володимира Кличка та його сім’ю з палаючої яхти в Середземному морі.

Джерело: ДСНС

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