Біля під’їзду двоповерхового будинку по вулиці Сіцінського у Хмельницькому ввечері 6 жовтня пролунав вибух. На щастя, ніхто не постраждав.

За підозрою у підриві гранати біля будинку у Хмельницькому затримали 32-річного чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та грабіж.

Експерти виявили на місці воронку та уламки від гранати РГД-5.

Попередньо – чоловік підірвав гранату біля будинку родичів своєї колишньої дружини, яких вважає винними у їхньому розлученні.

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Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Його затримали, вирішується питання про оголошення підозри.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху.