У Владиславово (Польща) Охорона нічного клубу побила двох українців через те, що вони говорили рідною мовою.
У серпні охоронці нічного клубу в польському місті Владиславово побили двох братів через українську мову.
Українці офіційно працювали в Польщі і у вихідний вирішили сходити в нічний клуб.
За словами очевидців, вони поводилися спокійно і культурно.
Охоронці напали на братів, коли ті вийшли покурити і почали говорити між собою українською мовою. Нападники побили українців, застосувавши при цьому сльозогінний газ.
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Один з хлопців впав у кому на 18 днів. Йому діагностували травму головного мозку і часткову втрату пам’яті. У нього досі паралізована одна сторона тіла і він не може розмовляти.
Охоронцям пред’явили звинувачення за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Один з них був відправлений під арешт на три місяці, а другий знаходиться під наглядом поліції під підпискою про невиїзд.
Нагадаємо, 23 вересня у польському місті Жори невідомі жорстоко побили 19-річного студента з України.
Джерело: Dziennik Baltycki