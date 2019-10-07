У Владиславово (Польща) Охорона нічного клубу побила двох українців через те, що вони говорили рідною мовою.

У серпні охоронці нічного клубу в польському місті Владиславово побили двох братів через українську мову.

Українці офіційно працювали в Польщі і у вихідний вирішили сходити в нічний клуб.

За словами очевидців, вони поводилися спокійно і культурно.

Охоронці напали на братів, коли ті вийшли покурити і почали говорити між собою українською мовою. Нападники побили українців, застосувавши при цьому сльозогінний газ.

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Один з хлопців впав у кому на 18 днів. Йому діагностували травму головного мозку і часткову втрату пам’яті. У нього досі паралізована одна сторона тіла і він не може розмовляти.

Охоронцям пред’явили звинувачення за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Один з них був відправлений під арешт на три місяці, а другий знаходиться під наглядом поліції під підпискою про невиїзд.

Нагадаємо, 23 вересня у польському місті Жори невідомі жорстоко побили 19-річного студента з України.

Джерело: Dziennik Baltycki