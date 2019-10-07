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Факти / Надзвичайні події

Увірвався, розбивши скло: в США олень розгромив салон краси

У США дикий олень увірвався в салон краси, розбивши вікно. Внаслідок інциденту постраждала одна жінка.

Увірвався, розбивши скло: в США олень розгромив салон краси

В Лонг-Айленді (штат Нью-Йорк, США) олень несподівано увірвався в перукарню.

Тварина розбила вікно в салоні краси і стрибнула прямо над головою клієнтки. Олень зачепив відвідувачку, яку потім госпіталізували з травмами голови і ноги.

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Вже через кілька секунд олень покинув салон через вхідні двері. У нього на рогах залишився довгий шнур від плойки.

– Я просто не можу повірити, що це сталося, особливо у нас, на жвавій дорозі. Я спочатку подумала, що це була машина. Але коли я обернулася, то побачила оленя, який стрибнув у вікно, – розповіла власниця салону Дженіс Ередіа.

Олень несподівано увірвався до перукарні

Олень несподівано увірвався до перукарні на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк. В ході інциденту одна жінка отримала поранення ноги та голови, її доставили до лікарні. Коли поліція прибула на місце події, «зловмисника» там вже не було.

Опубліковано chastime Неділя, 6 жовтня 2019 р.

Раніше Факти ICTV розповідали, як у США білка привела жінку до свого пораненого дитинчати, щоб та допомогла врятувати його.

Фото: Unsplash

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