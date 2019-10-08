Двом інспекторам патрульної поліції в Одеській області слідчі Миколаївського теруправління ДБР повідомили про підозру в катуванні.

Ці поліцейські на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох осіб, доправили у відділок, де вибивали зізнання у крадіжці золотого ланцюжка.

– Психологічний тиск, погрози розправи, застосування гумового кийка, приниження – ось методи, якими правоохоронці хотіли отримати потрібні покази від громадян, – зазначив директор ДБР Роман Труба.

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За його словами, у ДБР є кілька проваджень за фактом жорстоких дій з боку правоохоронців.

Днями у Житомирській області затримано начальника одного з секторів управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції області. Його підозрюють у збуті наркотиків.

Джерело: Роман Труба