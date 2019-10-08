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Факти / Надзвичайні події

Масове отруєння на весіллі в Чернівецькій області: 52 особи досі в лікарнях

У Чернівецькій області більше тижня перебувають у лікарнях 52 особи, які отруїлися на весіллі ще 29-30 вересня.

Отруєння

У лікувальних закладах з ознаками харчового отруєння станом на 7.00 залишаються госпіталізованими 52 особи, з них – 12 дітей, які 29-30 вересня святкували весілля в ресторані Оскар у селищі Путила.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 30 вересня у селищі Путила Чернівецької області з ознаками гострого гастроентероколіту невстановленої етіології госпіталізували 50 осіб. Серед постраждалих – дев’ятеро дітей. Усі вони гуляли на весіллі в одному з ресторанів.

Джерело: ДСНС

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