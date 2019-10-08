У Запоріжжі військовий за кілька годин намагався зґвалтувати двох жінок.

У Запоріжжі поліцейські затримали військовослужбовця, який впродовж кількох годин намагався зґвалтувати двох жінок.

Близько 06.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік Дитячої залізниці на жінку напав невідомий чоловік.

– Зловмисник напав на жінку, схопив її та, погрожуючи фізичною розправою, почав тягнути у кущі. Його злякав перехожий та він втік у бік Південного мікрорайону. Потерпіла надала правоохоронцям прикмети нападника, – розповіли у прес-службі ГУНП у Запорізькій області.

Близько 09.45 до правоохоронців надійшло аналогічне звернення від жінки 1967 року народження.

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– Чоловік біля лісосмуги неподалік одного з будинків напав на потерпілу та, погрожуючи фізичною розправою, намагався зґвалтувати. В цей час повз місця злочину проходив громадянин, який злякав нападника й останній втік, – зазначили у поліції.

Згодом нападника затримали правоохоронці. За даними фактами відкриті кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.15, ч.1 ст.152 та ч. 2 ст.15, ч.2 ст.152 КК України.

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Фото: patrolpolice_ua