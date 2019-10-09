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Факти / Надзвичайні події

На блокпосту в Луганській області сталося зіткнення поліції і ветеранів

У Луганській області на блокпосту міста Кремінна відбулася сутичка між правоохоронцями і добровольцями, які намагалися потрапити у Золоте.

Блокпост

Правоохоронці не пропускають через блокпост міста Кремінна у Луганській області добровольців і ветеранів, які хочуть не допустити розведення сил у Золотому.

Через це між сторонами виникла сутичка, під час якої один з правоохоронців вистрілив у повітря.

У результаті сутички поранено одного поліцейського.

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Постраждалого забрали медики. Наразі немає інформації про його стан.

Подія також призвела до утворення черги до блокпоста.

Нагадаємо, заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт заявив, що у випадку відведення армії від передової лінії на Донбасі зазначене збройне формування займе його місце.

Крім того, було заявлено про мобілізацію добровольців для того, щоб Росія не могла загарбати жодного метра української землі.

Відео: Останній блок-пост

Фото: Богдан Кутєпов/Громадське

Джерело: Громадське

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