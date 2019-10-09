У Сумській області пенсіонер майже рік розбещував чотирьох хлопців віком 14 і 15 років.

У Сумській області правоохоронці викрили 72-річного чоловіка, який протягом майже року займався розбещенням хлопців. Пенсіонер раніше був судимий за розбещення неповнолітніх.

Цього разу його жертвами стали підлітки 14 і 15 років. Восени минулого року чоловік запросив одного з хлопців до себе додому і запропонував йому вчинити певні дії сексуального характеру, від яких той спершу відмовився.

Проте під тиском грошей і задоволення, які обіцяв пенсіонер, все ж погодився.

– За певний час чоловік попросив хлопця привести до нього й своїх друзів, щедро обіцяючи кожному гроші та подарунки. Відтак, майже рік четверо хлопців інколи навідувалися до старого, аж поки на це не звернула увагу одна з жительок вулиці, – повідомили у поліції.

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Під час розслідування хлопці і підозрюваний у всьому зізналися, проте літній чоловік заявляв, що все було за згодою сторін.

Пенсіонера заарештували, його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (Розбещення вчинене щодо малолітньої особи).

Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

До слова, у Києві заарештували чоловіка, який зґвалтував власну дочку у лісі.