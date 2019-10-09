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Факти / Надзвичайні події

У Німеччині вдруге за день сталася стрілянина

В німецькому місті Лансберг, який знаходиться в 15 км від Галле, де 9 жовтня було вбито двох людей, відбулася стрілянина.

У Німеччині вдруге за день сталася стрілянина

В німецькому місті Лансберг, розташованому в 15 км від міста Галле, сталася стрілянина.

Читайте: У житловому кварталі Вашингтона сталася стрілянина – є загиблий

Поліція міста попередила людей не виходити на вулицю.

Нагадаємо, 9 жовтня в німецькому місті Галле невідомі влаштували стрілянину біля синагоги. За попередніми даними, двоє людей загинули.

Джерело: Bild

Фото: Dreamstime

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