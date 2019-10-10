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Вибух біля аеропорту в Австрії – 9 поранених

Недалеко від аеропорту австрійського Лінца стався вибух. У результаті було поранено 9 осіб.

Вибух біля аеропорту в Австрії – 9 поранених

Біля аеропорту Лінца (Австрія) пролунав вибух. У результаті було поранено 9 осіб, троє перебувають у важкому стані. Про причини вибуху інформації немає. Відомо, що вибух стався на підприємстві з утилізації сміття.

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У мережі з’явилося відео вибуху, на якому можна спостерігати величезні клуби диму, що піднімаються над аеропортом.

Поліція Австрії підтвердила поранення 9 людей під час вибуху. Правоохоронці вважають, що це не теракт.

До речі, у Стамбулі через пожежу на хімзаводі прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємства.

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