Недалеко від аеропорту австрійського Лінца стався вибух. У результаті було поранено 9 осіб.

Біля аеропорту Лінца (Австрія) пролунав вибух. У результаті було поранено 9 осіб, троє перебувають у важкому стані. Про причини вибуху інформації немає. Відомо, що вибух стався на підприємстві з утилізації сміття.

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У мережі з’явилося відео вибуху, на якому можна спостерігати величезні клуби диму, що піднімаються над аеропортом.

Поліція Австрії підтвердила поранення 9 людей під час вибуху. Правоохоронці вважають, що це не теракт.

До речі, у Стамбулі через пожежу на хімзаводі прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємства.