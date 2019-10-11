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Летіла з 7-метрової висоти! На Житомирщині дівчинка впала з мосту і вижила

На Житомирщині з пішохідного мосту у річку Случ впала дитина. Сама дівчинка зізналась, що це мати її туди жбурнула.

Летіла з 7-метрової висоти! На Житомирщині дівчинка впала з мосту і вижила

На Житомирщині у річку Случ впала дівчинка. Вона летіла з пішохідного мосту метрів сім та вижила. З води її врятував Микола.

– Удар о воду, гучний звук, як дитина плаче. Я зразу зрозумів, що це дитя плаче, шо воно у воді. Я побачив шось розове пливе. Як підбіг, то побачив, шо це дитина, – каже Микола.

Річка у цьому місці неглибока, але підступна –  із кам’янистим дном. Що дівчинка впала із такої висоти і не розбилася –  справжнє диво.

Навіть медики здивувалися, що у дівчинки немає жодних травм. Їй допоміг теплий одяг, який спрацював, як рятівне коло. А от психологічний стан дитини лікарів занепокоїв.

– Я її несу у воді, питаю, як це все трапилось, вона каже: мама кинула, хочу додому, – каже хлопець.

Люди одразу викликали швидку. Аж тут нагодилася і мати. Жінка була сама не своя.

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Про інцидент на воді та дивну поведінку матері сповістили правоохоронців. Копи опитали жінку, але, те що вона впустила дитину у річку, розцінили як нещасний випадок.

Вона гуляла разом зі своєю донькою по пішоходному мосту, підійшла до огорожі, підняла доньку, аби показати їй річку. Дівчинка перехилилася і мати, на жаль, не змогла її втримати.

Жінці 36 років, вона сама виховує доньку і досі жодних претензій до неї не було.

Її дивом врятовану доньку вже виписали з лікарні.

До речі, у Херсоні біля під’їзду багатоповерхівки на смітнику знайшли труп немовля.

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