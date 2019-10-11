У Броварах чоловік на три дні бив та ґвалтував подругу своєї співмешканки, яка має інвалідність.

У Броварах Київської області зловмисник запросив 51-річну жінку, яка має інвалідність першого ступеню, до себе в гості.

Постраждала товаришувала з його співмешканкою, тому не вбачала небезпеки. Проте у квартирі подруги не було, а чоловік зачинив двері на ключ.

– Три дні він утримував свою жертву проти її воли, вчиняв щодо неї дії сексуального характеру, застосовуючи фізичне насильство. Коли врешті подруга повернулася додому, побачила побиту жінку, то одразу повідомила до поліції, – розповіли у прес-службі ГУНП у Київській області.

Постраждала знаходиться у лікарні, в неї перелом плечової кістки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітини.

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Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування), ст. 153 (Сексуальне насильство вчинене неприродним способом) та ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Раніше 16-річна жителька міста Тараща повідомила у поліцію, що у лісі її побив та зґвалтував батько.