Колишній художник з візуальних ефектів, який працював у Голлівуді, засуджений до 26 років тюремного ув’язнення за те, що зарізав своїх батьків.

Колишній художник з візуальних ефектів фільмів Володар кілець і Аватар Сергій Кудрявцев проведене у в’язниця щонайменше 26 років за вбивство батьків.

Злочин стався у будинку пенсіонерів у Кенсінгтоні після сварки через собаку Кудрявцева. Він зарізав батьків мисливським ножем нібито за те, що ті не закрили вікно, через що його цуценя-мастифа Енцо захворів.

Через кілька днів після нападу він здався поліції, повідомивши адресу своїх батьків. Поліція, яка прибула на місце злочину, зіткнулася з кривавою сценою.

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Його 68-річна мати була знайдена у ванній, а її 69-річний чоловік лежав у спальні.

Нагадаємо, голлівудського режисера Блейка Лейбела визнали винним у вбивстві українки Яни Касьян.

Джерело: Mirror

Фото: Met police