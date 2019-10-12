У Чернівецькій області рейсовий автобус протаранив мікроавтобус. Внаслідок аварії постраждали дев’ять людей, зокрема четверо дітей.
Поблизу села Динівці у Чернівецькій області 59-річний водій рейсового автобуса МАН не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, за кермом якого знаходився 29-річний місцевий житель.
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Внаслідок ДТП постраждали дев’ять пасажирів авто Volkswagen, зокрема четверо дітей.
У Чернівецькій області автобус протаранив авто – дев’ять людей у лікарні / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області автомобіль злетів у кювет та протаранив бетонний паркан. Внаслідок аварії загинув 7-річний хлопчик.
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