Біля села Приютівка Кіровоградської області автомобіль злетів з моста і потрапив під потяг.

Вночі у неділю біля села Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області автомобіль злетів з моста на залізничні рейки. Там машина зіткнулася з потягом. У результаті аварії одна людина загинула, ще одна у реанімації.

Читайте: У Києві невідомі на авто розстріляли чоловіка

Аварія спричинила обрив контактної електромережі залізничної колії, через що було затримано рух пасажирського потяга №80 Київ-Дніпро.















На Кіровоградщині авто злетіло з моста та потрапило під потяг / 4 фотографии

До речі, у Чернівецькій області рейсовий автобус протаранив мікроавтобус. Внаслідок аварії постраждали дев’ять людей, зокрема четверо дітей.