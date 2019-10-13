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Факти / Надзвичайні події

На Кіровоградщині авто злетіло з моста та потрапило під потяг

Біля села Приютівка Кіровоградської області автомобіль злетів з моста і потрапив під потяг.

На Кіровоградщині авто злетіло з моста та потрапило під потяг

Вночі у неділю біля села Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області автомобіль злетів з моста на залізничні рейки. Там машина зіткнулася з потягом. У результаті аварії одна людина загинула, ще одна у реанімації.

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Аварія спричинила обрив контактної електромережі залізничної колії, через що було затримано рух пасажирського потяга №80 Київ-Дніпро.

На Кіровоградщині авто злетіло з моста та потрапило під потяг / 4 фотографии

До речі, у Чернівецькій області рейсовий автобус протаранив мікроавтобус. Внаслідок аварії постраждали дев’ять людей, зокрема четверо дітей.

Джерело: ДСНС

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